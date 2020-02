Cruzeiro no Japão tem dez infectados por novo coronavírus

Ao menos dez passageiros de um cruzeiro que as autoridades japonesas puseram em quarentena estão infectados pelo novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira (4) a emissora NHK, citando o ministério da Saúde japonês.

As autoridades decidiram colocar em quarentena o barco "Diamond Princess", que chegou na noite de segunda-feira à Baía de Yokohama, perto de Tóquio, com 3.711 pessoas a bordo. A medida foi adotada para buscar eventuais casos de contágio depois que foi detectada pneumonia viral em um antigo passageiro do navio que desembarcou em Hong Kong.

O ministro japonês da Saúde, Katsunobu Kato, disse a jornalistas que foram coletadas amostras de mais de 200 pessoas a bordo do Diamond Princess.

Até o momento, estão disponíveis os resultados de 31 exames, com a confirmação de dez pessoas infectadas pelo vírus, acrescentou.

"Por volta das 7h30 (19h30 de Brasília), nós os mandamos (os dez que tiveram resultado positivo) desembarcar do navio e com a cooperação da guarda costeira, nós os estamos enviando para organizações médicas", afirmou.

O restante dos passageiros e a tripulação a bordo do navio terão que permanecer a bordo por 14 dias, acrescentou Kato, mencionando o consenso médico de que o novo vírus tem um período de incubação de até duas semanas.

Mais de 20 países confirmaram casos do vírus, que matou cerca de 500 pessoas e infectou mais de 24.000 na China continental.

O surto levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência sanitária global, vários governos a instituir restrições a viagens e empresas aéreas a suspender voos tendo a China como origem ou destino.

Cerca de 20 casos foram confirmados no Japão, sem contar as infecções no navio, entre eles cidadãos que retornaram de Wuhan, a cidade do centro da China que é o epicentro da epidemia.