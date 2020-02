Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, importante fornecedora de software de rede nativa de nuvem ponta a ponta, anunciou que conseguiu implementar sua solução IMS nativa de nuvem e convergente para a T-Mobile Czech Republic (TMCZ) e a Slovak Telekom (ST). Essa solução comum e harmonizada foi desenvolvida para diminuir substancialmente a atual área utilizada, oferecer redes mais simples e, dessa forma, resultar em economias de custos significativas para as duas operadoras.

Como cliente da Mavenir para os produtos VoLTE, IMS e TAS convergente fixa e móvel, a T-Mobile CZ transferiu seus milhões de assinantes VoLTE (pré-pagos, pós-pagos, VoWiFi, fixos) para um solução de infraestrutura de software baseada em NFV, mas continuou a ter compatibilidade com os mesmos recursos e funções, além de ser considerada modelo de melhor rede móvel de 2019. A Slovak Telekom mudou para a mesma solução, mas está substituindo uma implementação IMS de 1ª geração de hardware proprietário de fornecedor legado por uma solução aberta baseada em NFV. A Slovak Telekom começou recentemente a migrar seus assinantes VoLTE atuais do IMS herdado, adicionar novos assinantes VoLTE e migrar seus assinantes fixos. Juntas, ambas as empresas operadoras pretendem alavancar data centers compartilhados em 2 locais em dois países e a implementação comum para melhorar a eficácia operacional e reduzir a complexidade nas redes.

"Continuamos com a transformação de nossas redes líderes para nossa base de clientes tcheca e eslovaca, onde a solução convergente Mavenir IMS Voice se encaixa perfeitamente em nossa demanda e atende à nossa estratégia futura de tecnologia e redução de custos", disse Branimir Maric, CTIO da T-Mobile CZ e a Slovak Telekom. "Selecionamos a Mavenir por sua capacidade de resolver e superar os desafios de implantação do IMS rapidamente, além de sua experiência comprovada em NFV e integração de sistemas."

"A Mavenir está ajudando os clientes a evoluir suas redes para um software nativo de nuvem que usa hardware comercial padrão do setor, prontos para uso (Commercial Off-the-Shelf, COTS)", disse Pardeep Kohli, Presidente e diretor executivo da Mavenir. "Estamos entusiasmados por ajudar nossos clientes a alcançar a máxima eficiência em despesas operacionais, fornecendo recursos e serviços líderes do setor que irão encantar seus assinantes".

