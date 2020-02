Cruzeiro no Japão tem dez infectados por novo coronavírus

Ao menos dez passageiros de um cruzeiro que as autoridades japonesas puseram em quarentena estão infectados pelo novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira (4) a emissora NHK, citando o ministério da Saúde japonês.

As autoridades decidiram colocar em quarentena o barco "Diamond Princess", que chegou na noite de segunda-feira à Baía de Yokohama, perto de Tóquio, com 3.711 pessoas a bordo. A medida foi adotada para buscar eventuais casos de contágio depois que foi detectada uma pneumonia viral em Hong Kong em um antigo passageiro do navio.