Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje Mathew Rekow como novo Diretor de tecnologia (CTO). Rekow assume o cargo no lugar de Anand Gopalan, que recentemente se tornou Diretor executivo (CEO) da Velodyne.

Velodyne Lidar, Inc. announced Mathew Rekow as its new Chief Technology Officer (CTO). (Photo: Velodyne Lidar)

No papel de CTO, Rekow é responsável pela inovadora equipe de pesquisa e desenvolvimento orientada ao cliente da Velodyne. O grupo desenvolve soluções lidar avançadas de alto desempenho, com otimização de custos e produção de volume elevado para atender a uma grande variedade de necessidades do mercado. Desde que chegou à empresa, em 2015, ele teve relevante participação na engenharia da Velodyne e no sucesso das soluções, com destaque para o desenvolvimento de produtos lidar revolucionários como Alpha Prime?, Velarray?, Velabit? e VelaDome?.

Anteriormente, Rekow foi diretor sênior de engenharia ótica da Velodyne. Com 29 anos de experiência no desenvolvimento de macro e microssistemas óticos, lasers semicondutores e detectores, Rekow provou ser um competente líder de projetos e equipes de engenharia, desenvolvendo e estimulando equipes de pesquisa dinâmicas. Rekow é um engenheiro exímio cujo trabalho contribuiu para obtenção de várias patentes nos EUA e na Europa e o desenvolvimento bem-sucedido de produtos comerciais e processos. Ele escreveu diversos artigos técnicos nas principais publicações de sua área.

"Matt é apaixonado por tratar das necessidades dos clientes e estimular a inovação nas tecnologias lidar avançadas e de custo reduzido", afirmou Gopalan. "Ele é um ativo poderoso da Velodyne para o desenvolvimento de soluções lidar revolucionárias que ajudam nossos clientes a lançarem novos produtos no mercado com enorme autonomia e segurança. Matt é um extraordinário líder de equipes de engenharia que continuará a nos orientar no desenvolvimento de produtos incríveis e gerenciamento de uma excelente equipe técnica reconhecida por sua capacidade de criação e oportunidades de crescimento."

"Como CTO, eu garantirei que a tecnologia e a estratégia de produtos da Velodyne continuarão rigorosamente adequadas às necessidades e à visão de nossos clientes à medida que despontamos no futuro da autonomia. O desenvolvimento de nossos profissionais técnicos e a orientação dos arquitetos de engenharia e líderes que levarão a tecnologia autônoma a um novo patamar serão igualmente prioritários. A Velodyne construiu uma equipe de engenharia diversificada e talentosa, e farei tudo ao meu alcance para garantir nosso crescimento contínuo e a liderança do mercado", declarou Rekow.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

