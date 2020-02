FACTCHECK: Novo coronavírus, epidemia mundial de informações falsas

À medida que a epidemia do novo coronavírus supera os 400 mortos na China, onde há mais de 20 mil casos de contaminação confirmados, informações falsas se propagam rapidamente nas redes sociais. Abaixo, alguns exemplos analisados pela equipe de checagem da AFP em todo o mundo:

- Médicos recomendam chá de erva-doce para combater o novo coronavírus: FALSO

De acordo com postagens (A) compartilhadas em diversos idiomas no Facebook, médicos recomendam beber chá de erva-doce para combater o vírus 2019-nCoV, pois a infusão possui a mesma substância do remédio Tamiflu. No entanto, além da erva-doce não conter o princípio ativo do medicamento, este não é indicado para tratamento do novo coronavírus (B).

A: https://perma.cc/FU86-L2Z2

B: http://u.afp.com/ErvaDoceCoronavirus

- Foto mostra pessoas mortas pelo novo vírus detectado na China: FALSO

Uma foto (A) de diversas pessoas caídas no chão foi replicada por múltiplas páginas no Facebook alegando mostrar a "realidade da China". Compartilhada em meio à epidemia do novo coronavírus detectado na cidade chinesa de Wuhan, a imagem data, na verdade, de 2014 e mostra uma performance artística realizada em Frankfurt, na Alemanha (B).

A: https://perma.cc/P9XG-YLDN

B: http://u.afp.com/FotoCoronavirus

- Autoridade canadense indica beber água morna para se proteger do novo coronavírus: FALSO

Um suposto boletim médico (A) em que autoridades de Saúde do Canadá recomendam manter a garganta úmida bebendo água morna para se proteger do novo vírus foi amplamente compartilhado em português, inglês, francês e espanhol.

Consultada pela equipe de checagem da AFP, a autoridade sanitária do Canadá negou ter emitido as recomendações viralizadas, que, por sua vez, não constam em listas de medidas oficiais de prevenção do 2019-nCoV (B).

A: https://perma.cc/8B7R-MJAH

B: http://u.afp.com/CoronavirusAgua

- Homem desmaia após ser contaminado pelo 2019-nCoV: FALSO

Dois vídeos (A), visualizados dezenas de milhares de vezes em redes sociais, foram compartilhados como se mostrassem um homem que desmaiou no Sri Lanka após ser contaminado pelo novo coronavírus. No entanto, o governo do país indicou que sua condição não tinha qualquer relação com o 2019-nCoV, e representante do prédio onde ele passou mal disse que o homem desmaiou devido a fadiga (B).

A: https://perma.cc/HA7Q-2SDR

B, Em inglês: http://u.afp.com/SLcollapse

- O novo coronavírus contaminou 300 mil pessoas na China: FALSO

De acordo com diversas publicações (A) compartilhadas amplamente na Nigéria, mais de 300 mil chineses foram contaminados pelo novo coronavírus. A alegação é falsa. Autoridades de saúde da China registraram, até 4 de fevereiro, cerca de 20.400 casos confirmados (B).

A: https://perma.cc/TX2J-8J5K

B: Em inglês: http://u.afp com/Coronavirus300mil

- O 2019-nCoV é uma variedade do vírus da raiva: FALSO

Publicações (A) compartilhadas milhares de vezes nas Filipinas afirmam que a nova variedade de coronavírus é "um tipo de raiva". A Secretaria de Saúde das Filipinas classificou a afirmação como "quase ridícula"; especialistas dizem que os dois vírus são intrinsecamente diferentes (B).

A: https://perma.cc/3W9J-DXY4

B: Em inglês: http://u.afp.com/RabiesHoax

- Checagens anteriores

Anteriormente, a AFP já havia verificado essas informações falsas:

- O novo coronavírus foi criado e patenteado pelo governo dos Estados Unidos: FALSO

http://u.afp.com/PatenteCoronavirus

- Vídeo mostra o mercado chinês onde teria surgido o vírus: FALSO

http://u.afp.com/CoronavirusMercado

- Uma solução salina para se proteger do coronavírus: FALSO

Em inglês, http://u.afp.com/CoronavirusAdvice

- Foto mostra hospital construído em Wuhan em 16 horas: FALSO

Em inglês, http://u.afp.com/wuhanhospital

- Modo correto de utilizar máscaras para se proteger do coronavírus: FALSO

Em inglês, http://u.afp.com/FaceMasks

- Médicos preveem que os 11 milhões de habitantes de Wuhan vão morrer: FALSO

Em inglês, http://u.afp.com/CoronavirusDead