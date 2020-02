A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) "lamentou", nesta terça-feira (4), que o governo da Venezuela tenha negado o ingresso ao país a sua delegação e informou que se reunirá com organizações da sociedade civil e com as "vítimas" na fronteira com a Colômbia.

"A delegação da CIDH tinha previsto observar no terreno a situação dos direitos humanos no país", disse a CIDH, um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA).