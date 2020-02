Comunicado do Business Wire :Forter

A Forter, empresa líder em prevenção de fraudes no comércio eletrônico, anunciou hoje a disponibilidade da solução Forter Loyalty Program Protection (Proteção de Programa de Fidelidade) para proteger os programas de recompensas de alto valor contra fraudes e abusos, permitindo que os comerciantes ofereçam programas aprimorados com a melhor experiência possível ao cliente.

As fraudes em programas de fidelidade têm aumentado 89% ano após ano, predominantemente impulsionada pela quantidade de informações de identificação pessoal (PII) disponíveis a partir de um número crescente de violações de dados. Com perdas diretas e indiretas por fraude de pontos de fidelidade e recompensa estimadas em US$ 1 bilhão por ano, as empresas estão lutando para limitar os danos, uma vez que os ataques não se centram apenas no momento da transação, mas em diferentes elementos da trajetória do comprador, entre os quais registro de nova conta, login, promoção e uso do cupom.

"Nosso programa de fidelidade nos permite agradecer a nossos clientes, recompensando-os com melhores benefícios e uma melhor experiência, além de nos permitir estar à frente da concorrência. Recursos como 'Conte a um amigo', que recompensa os clientes por referências, são extremamente populares, mas também são alvo de fraudadores e pessoas mal-intencionadas", disse Doug Ferreira, diretor de Operações Financeiras da delivery.com. "A Forter nos ajudou a reduzir a fraude do nosso programa de fidelidade em mais de 60%, à medida que construímos relacionamentos mais fortes com nossos clientes."

Os programas de fidelidade cresceram na última década, com o número de membros aumentando quase 10% ano após ano. Os consumidores acumularam US$ 48 trilhões em pontos de fidelidade não gastos globalmente. Quase metade (45%) das contas de programas de fidelidade estão inativas, com os consumidores sem monitorar ou resgatar seus pontos.

Os comerciantes não estão preparados para proteger seus programas de fidelidade, de acordo com uma pesquisa realizada pela Forter:

-- 42% afirmam que não possuem as habilidades necessárias para evitar fraudes e abusos.

-- Quase 50% relatam recursos insuficientes e a prevenção contra fraudes nas contas do programa de fidelidade é considerada uma baixa prioridade organizacional.

"A combinação de consumidores que não prestam atenção em suas contas e a falta de preparação dos comerciantes é um dos principais motivos pelos quais os fraudadores consideram os programas de fidelidade e recompensas tão atraentes. Está claro que as contas do programa de fidelidade são objetivos fáceis para os fraudadores ", afirmou Michael Reitblat, CEO e cofundador da Forter. "Os pontos do programa de fidelidade são uma moeda tão valiosa e impossível de rastrear como o dinheiro em espécie, e as atividades fraudulentas nessas contas causam danos à reputação da marca e perdas monetárias para comerciantes e consumidores."

Os cibercriminosos aproveitam os programas de fidelidade de várias maneiras. Os ataques mais significativos incluem:

-- Aquisição de contas: os fraudadores invadem as contas dos membros, explorando pontos acumulados e instrumentos de pagamento salvos na conta.

-- Fraude da nova conta: os fraudadores criam contas falsas, geralmente usando identidades roubadas, e as usam para acumular, armazenar, vender e resgatar pontos roubados.

-- Abuso de política: os consumidores compartilham cupons ou códigos promocionais em excesso, violando as políticas dos comerciantes e ganhando recompensas de forma ilegítima.

A solução de proteção do programa de fidelidade da Forter é a única plataforma integrada de prevenção contra fraudes que protege os programas de fidelidade de todos os tipos de fraudes e abusos, incluindo fraude transacional, fraude baseada em conta e abuso de política.

"Os comerciantes precisam combater a fraude juntos. A solução da Forter oferece aos comerciantes a única plataforma de proteção contra fraudes totalmente integrada que protege 100% da trajetória do cliente, não apenas no ponto da transação", explicou Reitblat. "Desenvolvida por uma coalizão das maiores empresas e projetada pelos principais especialistas do mundo, apenas a Forter pode fornecer a inteligência necessária para deter os fraudadores em tempo real e permitir a melhor experiência do consumidor."

Para mais informações, acesso o site da Forter.

Sobre a ForterA Forter é líder na prevenção de fraudes de comércio eletrônico, processando mais de US$ 150 bilhões em transações de comércio on-line e protegendo mais de 600 milhões de consumidores no mundo todo contra fraudes com cartão de crédito, aquisição de contas, roubo de identidade e muito mais. A solução de prevenção de fraude baseada em identidade da empresa detecta atividades fraudulentas em tempo real, em todas as experiências on-line do consumidor.

A plataforma integrada de prevenção contra fraudes da Forter é alimentada por sua crescente rede global de comerciantes, sustentada por pesquisa e modelagem preditiva de fraudes e pela capacidade dos clientes de adaptar a plataforma às suas necessidades específicas. Como resultado, as empresas da Fortune 500 confiam na Forter para oferecer precisão excepcional, uma experiência mais agradável ao usuário e vendas elevadas a um custo muito menor. A Forter foi recentemente nomeada Líder em Prevenção contra Fraudes no Comércio Eletrônico pela Frost & Sullivan.

A Forter recebe US$ 100 milhões em capital de risco de primeira linha, incluindo Sequoia, NEA e Salesforce.

