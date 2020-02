Irmão do autor do atentado suicida de Manchester é julgado em Londres

Começa, nesta terça-feira (4), o julgamento do irmão do autor do atentado suicida de Manchester em 2017, acusado de ter ajudado a preparar a explosão que deixou 22 mortos.

Em 22 de maio de 2017, Salman Abedi detonou uma bomba nesta cidade do norte da Inglaterra na saída de um estádio com lotação para um público de 21 mil pessoas. Era o dia da apresentação da estrela do pop americana Ariana Grande.

Entre os 22, havia pelo menos dois adolescentes e um garoto.

Acusado de "assassinato, tentativa de assassinato e conspiração para provocar uma explosão suscetível de pôr vidas em risco", seu irmão, Hashem Abedi, de 22 anos, alegou inocência.

A Polícia o acusa, porém, de ter comprado o material químico destinado a fabricar a bomba, de ter fabricado os detonadores e de ter comprado o automóvel onde foram guardados os componentes do artefato explosivo.

"O acusado é igualmente culpado do assassinato de 22 pessoas", afirmou o procurador Duncan Penny no tribunal penal Old Bailey, de Londres.

O procurador garante que o réu ajudou e estimulou o irmão a cometer o ataque, preparado ao longo de duas semanas.

Hashem Abedi foi detido em 17 de julho de 2019 ao chegar a Londres. Ele foi extraditado pela Líbia, seu país de origem, para onde fugiu após o atentado.

Além das vítimas letais, "237 pessoas ficaram feridas", 28 delas em estado grave, e "670 pessoas ficaram traumatizadas psicologicamente", ressaltou o procurador.