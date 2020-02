EUA: Trump diz ser a única pessoa que pode reivindicar 'grande vitória' em Iowa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 4, que ele é a única pessoa que pode reivindicar uma "grande vitória" no Estado americano de Iowa, na noite passada. "O caucus democrata é um desastre absoluto. Nada funciona, assim como era quando eles administravam o país", declarou o presidente em sua conta oficial no Twitter.



Iowa deu a largada nas eleições presidenciais americanas na noite desta segunda-feira ao realizar a primeira das prévias que definirão o candidato democrata para a disputa. Cada Estado do país tem seu formato de votação e, em Iowa, o sistema é conhecido como caucus. O democrata escolhido pela população do Estado, porém, ainda não foi anunciado, após atrasos na publicação de resultados, fato que agora é alvo de críticas por parte de Trump.



O líder da Casa Branca, como já era esperado, venceu as prévias republicanas em Iowa, em votação simbólica.