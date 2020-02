Países com casos confirmados de coronavírus

Lista dos países que anunciaram casos de contágio do novo coronavírus, da mesma família da Sars, desde o seu surgimento, em dezembro, em Wuhan, centro da China.

Fora da China, Macau e Hong Kong foram confirmados mais de 150 casos de contaminação.

-- CHINA

O número de mortos chega a 425, com mais de 20.400 casos confirmados em todo o país, segundo o balanço oficial.

Macau, um popular centro de apostas entre turistas do continente, confirmou nove casos.

Em Hong Kong foram registradas 17 pessoas com a doença. Uma faleceu.

REGIÃO ÁSIA-PACÍFICO

- Austrália

Doze casos confirmados.

- Camboja

Um caso.

- Coreia do Sul

Dezesseis casos confirmados.

- Filipinas

Dois casos, uma morte.

- Índia

Três casos.

- Japão

As autoridades confirmaram 20 casos, incluindo os dois primeiros no no país de transmissão de humano para humano.

Malásia

Dez casos confirmados.

- Nepal

Um homem contagiado, que se recuperou e recebeu alta.

- Singapura

Vinte e quatro casos confirmados.

- Sri Lanka

O primeiro caso na ilha foi confirmado em 27 de janeiro.

- Taiwan

Taiwan confirmou 10 casos.

- Tailândia

Dezenove casos.

- Vietnã

Dez casos.

-- AMÉRICA

- Estados Unidos

Onze casos confirmados.

- Canadá

Quatro casos, incluindo dois homens que viajaram para Wuhan.

-- EUROPA

- Alemanha

Doze casos.

- Finlândia

Primeiro caso confirmado na quarta-feira, um turista chinês procedente de Wuhan.

- França

A França tem seis casos confirmados.

- Espanha

Um caso, um turista alemão hospitalizado na ilha de La Gomera, e aparentemente contaminado na Alemanha.

- Itália

Dois casos, dois turistas chineses.

- Reino Unido

Dois casos.

- Rússia

Dois casos, cidadãos chineses.

- Suécia

Um caso, uma mulher que não teve a nacionalidade revelada.

-- ORIENTE MÉDIO

- Emirados Árabes Unidos

Cinco casos.