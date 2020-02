Comunicado do Business Wire :H.I.G. Capital, LLC

H.I.G. Capital ("H.I.G."), líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com mais de US$35 bilhões de capital sob gestão, anuncia que sua investida Eletromidia S.A concluiu a aquisição da Elemidia S.A ("Elemidia" ou "Companhia"), criando a maior plataforma de mídia out-of-home ("OOH") do Brasil.

Sediada em São Paulo, a Elemidia é pioneira em mídia OOH em elevadores de prédios comerciais e residenciais no Brasil, com um portfólio 100% digital de mais de 20.000 painéis em todo país. A Companhia possui um histórico consistente de crescimento acelerado promovido pela entrada em novos segmentos e pela receita recorrente de uma base diversificada de agências e anunciantes de primeira linha. Antes da compra pela Eletromidia, a Companhia fazia parte do portfólio do fundo de private equity Victoria Capital Partners.

Combinadas, Eletromidia e Elemidia possuem a mais ampla rede de ativos de mídia OOH do Brasil, com painéis nos segmentos de transporte, aeroportos, shopping-centers, mobiliário urbano e prédios residenciais e comerciais. Juntas, elas também terão o maior e mais digitalizado portfólio de painéis do país, com mais de 50.000 painéis, 70% dos quais são digitais - oferecendo aos seus clientes a possibilidade de campanhas mais criativas e tecnológicas.

Fernando Marques Oliveira, Presidente da H.I.G. Brasil e América Latina, comentou: "Estamos muito satisfeitos com a aquisição da Elemidia pela Eletromidia. Os gestores da Elemidia e seus antigos acionistas fizeram um excelente trabalho desenvolvendo a Companhia. Nós acreditamos que a Eletromidia e Elemidia são muito complementares e esperamos que a convergência entre as duas empresas crie um ativo único, bem posicionado para capturar as tendências positivas do mercado de OOH no Brasil e na América Latina".

"Estamos muito animados em nos unir ao H.I.G. e à Eletromidia na criação do mais novo líder no mercado brasileiro de mídia out-of-home e também com o suporte que receberemos para colocar em prática um ambicioso plano de crescimento", comentou Eduardo Alvarenga, CEO da Elemidia. Daniel Simões, CEO da Eletromidia acrescentou, "Gostaria de dar as boas-vindas ao Eduardo e a todo time da Elemidia. Estamos muito ansiosos em trabalhar juntos para entregar serviços inovadores e de alta qualidade para nossos clientes através de um portfólio ainda mais amplo".

Sobre a Elemidia

Fundada em 2003, a Elemidia é a terceira maior empresa de OOH do Brasil. Com uma estratégia focada em tecnologia e mais de 20.000 painéis em operação, a companhia é líder em 3 dos mais relevantes segmentos de mídia OOH: shopping-centers, prédios comerciais e prédios residenciais. Para mais informações, visite https://elemidia.com.br/

Sobre a Eletromidia

Fundada em 1993, a Eletromidia é uma das empresas líderes do mercado brasileiro de mídia OOH.

Com operações nos segmentos de transporte, shopping-centers, aeroportos, bancas e mobiliário urbano, a companhia está presente nos maiores centros urbanos do Brasil, com uma audiência diária de mais de 16 milhões de pessoas. A empresa é também líder em número de painéis no país, com mais de 35.000 em operação.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. é líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com mais de US$35 bilhões em capital sob gestão.* Baseada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco e escritórios afiliados no Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá, Londres, Hamburgo, Milão, Madri e Paris, a H.I.G. oferece tanto crédito como capital para médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, cooperativa e focada em melhorias operacionais:

Os fundos de equity da H.I.G. investem em management buyouts, growth equity e carve-outs, não apenas de empresas lucrativas, mas também de empresas em reestruturação.

Os fundos de crédito da H.I.G. investem em diversos tipos de financiamentos de dívidas (senior, unitranche and junior debt financing) para empresas, tanto através de financiamentos direto como no mercado secundário. A H.I.G. também é líder em gestão de Collaterized Loan Obligations, através da sua família de veículos WhiteHorse, além de gerir uma Business Development Company pública, a WhiteHorse Finance.

Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em ativos premium que podem se beneficiar de melhores práticas de administração patrimonial.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas globalmente. O portfólio atual inclui mais de 100 empresas. Para mais informações, visite www.higcapital.com.

* Baseado no capital total comprometido administrado pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.

