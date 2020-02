Comunicado do Business Wire :Look Good Feel Better

Look Good Feel Better (Pareça Bem, Sinta-se Melhor), o programa global de apoio ao câncer, compartilhou hoje os resultados de sua terceira pesquisa global anual dos participantes do programa. A pesquisa global 2018/19 Look Good Feel Better de participantes coletou dados de mais de 26 mil pessoas do programa atendidas em dezesseis países. Os resultados comprovam que o Look Good Feel Better oferece consistentemente uma experiência valiosa e um impacto positivo às mulheres no tratamento do câncer, independentemente do país ou cultura.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200204005087/pt/

Por mais de 30 anos, o Look Good Feel Better proporciona programas gratuitos para ensinar técnicas de beleza e ajudar as pessoas com câncer a lidar com os efeitos colaterais relacionados à aparência no tratamento do câncer. O programa atendeu mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro em sua rede de vinte e sete afiliadas globais.

Os resultados da pesquisa global deste ano destacam o profundo impacto do programa Look Good Feel Better.

-- O número de entrevistados que se sentiram muito ou um pouco confiantes em relação à aparência aumentou de apenas 50%, antes da participação em um workshop, para 92%, após a participação no workshop.

-- 95% dos entrevistados gostaram do que aprenderam e 96% encontraram valor no programa para o aprimoramento da autoimagem.

-- 97% dos entrevistados no mundo inteiro indicaram que encontraram apoio através da experiência LGFB.

"O Dia Mundial do Câncer nos lembra que o câncer não conhece fronteiras", disse Louanne Roark, diretora executiva da Fundação Look Good Feel Better. "O preço que os efeitos colaterais do tratamento do câncer exercem na autoestima e confiança também é universal. Em parceria com todo o setor global da beleza, inúmeros voluntários e prestadores de cuidados, trabalhamos em prol das mulheres no mundo inteiro há 30 anos, oferecendo compaixão e comunidade, aumentando o moral e restaurando a confiança."

Para mais informações, acesse lookgoodfeelbetter.org/worldcancerday.

SOBRE O LOOK GOOD FEEL BETTER®

O Look Good Feel Better® dedica-se a ajudar as pessoas com câncer a lidar com os efeitos colaterais na aparência devido ao seu tratamento. Desde 1989, o programa empoderou 2 milhões de mulheres em 27 países ao ajudá-las a recuperar o senso de controle, confiança e autoestima, que são essenciais ao bem-estar.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200204005087/pt/

Jennifer Burke Labriola burkepr@gmail.com 203-586-9769

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.