Hong Kong registra primeira morte por novo coronavírus

Um homem de 39 anos que estava internado com o novo coronavírus morreu em um hospital de Hong Kong, no primeiro caso fatal registrado no território, informaram nesta terça-feira as autoridades locais.

De acordo com as primeiras informações, o homem viajou em 21 de janeiro para a cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia, e retornou a Hong Kong dois dias depois.

Atualmente, 15 pessoas foram diagnosticadas com vírus em Hong Kong, a maioria vindas de fora do território semi-autônomo.

O anúncio deste falecimento ocorre um dia depois do governo local fechar quase todas as passagens de fronteira terrestre para o continente chinês, numa tentativa de impedir a propagação do vírus.

Em 2003, a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars), que também surgiu na China, provocou mais de 300 mortes em Hong Kong

Até o momento foram registrados casos do novo coronavírus em mais de 20 países e esta foi a segunda morte reportada fora da China. A primeira foi registrada nas Filipinas.

A epidemia apareceu em dezembro em um mercado de peixes e frutos do mar em Wuhan, capital da província de Hubei, embora o local também fosse conhecido por vender carnes exóticas.

Somente no território chinês, o número de mortos é de 425 e há 19.950 pessoas infectadas pela doença, segundo dados atualizados pelas autoridades de saúde do país.