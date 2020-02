Um homem de 39 anos que estava internado com o novo coronavírus morreu em um hospital de Hong Kong, no primeiro caso fatal registrado no território, informaram nesta terça-feira as autoridades locais.

De acordo com as primeiras informações, o homem viajou em 21 de janeiro para a cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia, e retornou a Hong Kong dois dias depois.