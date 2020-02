Araújo diz que Mercosul 'é fundamental' para estratégia de crescimento

O Mercosul é parte fundamental na estratégia de crescimento do Brasil, disse nesta segunda-feira (3) em Assunção o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

"O Brasil está empenhado em voltar a crescer de forma sólida e duradoura (...) O Mercosul é fundamental para a estratégia de crescimento", afirmou.

Araújo disse ter chegado a apoiar o Paraguai na presidência pro tempore do bloco que exerce neste semestre.

Depois de anunciar a assinatura de um acordo bilateral sobre o setor automotivo no dia 11 de fevereiro, o ministro ressaltou que os membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) devem "aproveitar este momento".

"Em todas as viagens que realizamos com o presidente (Jair) Bolsonaro) ao redor mundo, vimos que todos querem negociar com o Mercosul de uma maneira completamente diferente do que se via antes", afirmou.

Araújo lembrou do acordo comercial alcançado no ano passado com a União Europeia e ressaltou que o Mercosul "não é uma opção entre outras: é a opção para nossos países".

O chanceler chegou a Assunção na companhia de seis assessores para revisar a agenda bilateral e regional.

Ele destacou o momento "vigoroso" das relações entre os dois países e citou projetos concretos de integração em curso como a construção de três pontes internacionais sobre os rios Paraná, Paraguai e Apa.