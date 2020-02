Comunicado do Business Wire :Jabil, Inc.

A Jabil Inc. (NYSE: JBL) anunciou hoje a consolidação de toda a sua organização de assistência médica sob a Jabil Healthcare, liderada por Steve Borges, diretor executivo e vice-presidente executivo. A Jabil Healthcare combina, em um único segmento, a Nypro e suas operações de ortopedia, coluna, trauma e instrumentos médicos associados. Com mais de 35 unidades em todo o mundo e quase 20.000 funcionários atendendo as marcas líderes em assistência médica, essa poderosa combinação faz da Jabil a maior fornecedora de soluções de fabricação do setor médico.

A Jabil Healthcare atende cinco setores-chave no mercado de assistência médica: dispositivos médicos, ortopedia, diagnóstico, sistemas farmacêuticos e saúde do consumidor. Em cada área, a demanda por soluções de cuidados baseados em valor está forçando mudanças significativas na evolução de produtos e serviços de saúde e impulsionando inovações digitais em saúde. O centro das atenções são as inovações da Internet das Coisas (IoT) e das plataformas digitais de saúde possibilitadas pela conectividade, sensores e miniaturização.

"Ao aproveitar o poder das equipes da Jabil e da Nypro, estamos em uma posição única para acelerar os avanços tecnológicos e aumentar o valor que agregamos aos nossos clientes, pacientes e setor da saúde", disse Borges. "Com o surgimento da saúde digital e da manufatura aditiva, chegou a hora de unir nossas diversas capacidades e experiência em campo sob uma única marca forte".

A Jabil Healthcare unifica o know-how do setor médico da empresa com uma profunda experiência intersetorial em moldagem por injeção, eletrônica, integração de sensores e manufatura aditiva para ajudar as marcas de assistência médica a acelerar e escalar os avanços tecnológicos. Essa linha de recursos integrados da Jabil surge para apoiar sua base de clientes de serviços de saúde, desde startups a empresas globais.

O apoio da empresa de tecnologia feminina Elvie é apenas um exemplo. "Estamos no espaço da saúde conectada, que na verdade é uma área bastante nova. Precisávamos de experiência em tudo, de hardware a firmware e software", disse Tania Boler, diretora executiva da Elvie, em um estudo de caso da Jabil Healthcare publicado hoje. "Quando tentamos selecionar o melhor parceiro de fabricação para nós, para ser honesta, a Jabil era a solução óbvia, porque eles tinham muita experiência com parceiros diferentes em várias categorias de produtos".

"Com mais de 50 anos de experiência, a Jabil Healthcare é bastante qualificada na integração de componentes e subsistemas em dispositivos farmacêuticos, ortopédicos, médicos, de diagnóstico e de saúde do consumidor", disse Borges. "Como uma equipe unida com uma missão clara, estamos posicionados para ajudar nossos clientes a oferecer produtos e serviços inovadores e de alta qualidade que melhoram os resultados dos pacientes".

Sobre a Jabil

A Jabil (NYSE: JBL) é uma provedora de soluções de fabricação que fornece serviços abrangentes de design, fabricação, cadeia de suprimentos e gerenciamento de produtos. Aproveitando o poder de mais de 200.000 pessoas em 100 unidades estrategicamente localizadas em todo o mundo, a Jabil simplifica o complexo e agrega valor em uma ampla variedade de setores, facilitando a inovação, o crescimento e o sucesso de nossos clientes.

