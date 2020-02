Democratas concluem alegações e pedem impeachment de Trump

Os democratas, que impulsionam a acusação pela destituição do presidente americano, Donald Trump, no julgamento político no Senado concluíram suas alegações nesta segunda-feira (3) com um apelo acalorado por condená-lo por abuso de poder e depô-lo do cargo.

"Não se pode confiar em que este presidente faça o que é certo", disse o congressista democrata Adam Schiff, que atua como promotor no processo. "Ele não vai mudar e vocês sabem disso", disse o representante no Senado, onde a maioria republicana torna improvável uma condenação do presidente.