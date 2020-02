Avião da Air Canada faz pouso de emergência em Madri

Um avião da Air Canada com 128 passageiros a bordo fez um pouso de emergência nesta segunda-feira à noite no aeroporto de Madri devido a um problema técnico, disseram autoridades espanholas.

Este Boeing 767-300, que decolou do aeroporto de Madri à tarde, pousou por volta das 19h10 (15h10 no horário de Brasília), "sem problemas", informou no Twitter a Enaire, a autoridade de controle de tráfego aéreo da Espanha.

Antes de poder pousar, este avião, destinado a Toronto, foi forçado a sobrevoar a região de Madri para queimar parte de seu combustível.

"O voo AC837 da RCanada, que fazia a rota Madri-Toronto, teve um problema no motor logo após a decolagem. Um pneu também estourou na decolagem", disse um porta-voz da empresa canadense à AFP.

"A aeronave escolheu dar meia-volta para voltar a Madri e teve que voar em círculos para queimar combustível e diminuir o peso para o pouso", acrescentou.

De acordo com o site do aeroporto, o voo AC 837 da Air Canada decolou às 14h33 (10h33 de Brasília).

Os serviços de emergência mobilizaram bombeiros e equipes médicas, enquanto o ministro dos Transportes, José Luis Abalos, foi ao aeroporto para acompanhar o pouso.

A Força Aérea espanhola também enviou um avião de caça F-18 perto do Boeing para verificar as condições do trem de pouso, segundo o ministério da Defesa.

Esse pouso de emergência ocorreu poucas horas após o fechamento temporário do espaço aéreo ao redor do aeroporto de Madri, devido à presença presumida de drones.