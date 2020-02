Os Estados Unidos pediram uma reunião a portas fechadas na quinta-feira do Conselho de Segurança da ONU para uma apresentação do genro e assessor do presidente Donald Trump, Jared Kushner, do plano americano para o Oriente Médio, informaram fontes diplomáticas.

A apresentação acontecerá dias antes da chegada em Nova York do presidente palestino Mahmoud Abbas, esperada para 11 de fevereiro, para expressar na ONU sua rejeição a este plano americano e pedir a aplicação do direito internacional.