Comissão militar conjunta da Líbia se reúne nesta segunda em Genebra

A comissão militar conjunta da Líbia, integrada por dez oficiais que representam as duas partes em conflito, se reúne pela primeira vez nesta segunda-feira em Genebra sob os auspícios das Nações Unidas, anunciou a organização.

Em um breve comunicado, a ONU anunciou que a reunião do comitê militar misto "começa hoje", sem dar mais detalhes sobre a duração do encontro.

Desde abril, as forças do marechal Khalifa Haftar, homem forte no leste da Líbia que tenta conquistar Trípoli, se opõem às de Fayez al Sarraj, chefe do Governo de União Nacional (GNA) reconhecido pela ONU.

Anunciada na cúpula internacional de 19 de janeiro em Berlim, a comissão militar conjunta deve definir as condições de um cessar-fogo duradouro, com a retirada de posições militares.