Rússia pode deportar estrangeiros infectados com coronavírus, diz premiê

O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, disse hoje que Moscou poderá deportar estrangeiros infectados com o coronavírus, como parte de uma série de medidas adotadas para evitar a disseminação da doença no país.



Segundo Mishustin, as medidas também preveem a adoção de restrições, como isolamento e quarentena de pacientes.