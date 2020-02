A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) rejeita o plano do presidente americano, Donald Trump, para o conflito israelense-palestino, anunciou o organismo nesta segunda-feira após uma reunião extraordinária na Arábia Saudita.

"Este plano americano-israelense não responde às aspirações mínimas nem aos direitos legítimos do povo palestino", afirmou a OCI, que tem 57 membros, incluindo Arábia Saudita, Irã e Turquia, que fez um apelo para a "não cooperação" com Washington na aplicação do projeto.