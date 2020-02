Cruzeiros vetam acesso a pessoas que visitaram a China recentemente

As empresas de cruzeiros decidiram proibir a presença em seus navios de passageiros ou membros de tripulação que viajaram à China nos últimos 14 dias devido à epidemia do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira Associação Internacional de Linhas de Cruzeiro (CLIA), com sede na Alemanha.

"Os passageiros e membros de tripulação que viajaram à China continental nos últimos 14 dias ou que vieram de lá durante este período não serão autorizados a bordo dos navios", explica um comunicado divulgado pela CLIA em Hamburgo.