Ao menos nove civis, incluindo quatro crianças, morreram em bombardeios aéreos no noroeste da Síria, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Caças atacaram um veículo que transportava deslocados na zona oeste da província de Aleppo", cenário de combates violentos entre as tropas do governo e grupos jihadistas e rebeldes, afirmou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.