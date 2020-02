Manifestantes no Iraque protestam contra escolha de novo primeiro-ministro

Manifestantes no Iraque protestaram neste domingo contra a escolha do ex-ministro das Comunicações Mohammed Allawi para o posto de primeiro-ministro do país após meses de paralisia política, dizendo que ele é uma escolha do Irã e que tem poucas diferenças em relação ao antecessor.



O presidente Barham Salih designou Mohammed Allawi como novo primeiro-ministro no sábado. Ele substitui Adel Abdul-Mahdi, que renunciou no fim do ano passado após o principal clérigo do país o criticar pela resposta a protestos em outubro. A ação das forças de segurança locais na ocasião deixou mais de 500 pessoas mortas em cinco meses, de acordo com a Comissão de Direitos Humanos do Iraque.



Allawi prometeu lutar contra a corrupção e punir os responsáveis pela resposta violenta aos protestos. Ele também prometeu eleições e uma recuperação da economia do país.



No entanto, manifestantes disseram que não confiam nele para cumprir as promessas porque sua nomeação foi o resultado de um acordo entre grupos políticos aos quais eles se opõem. Allawi, como seu antecessor, não tem base política e precisa se apoiar em grupos pró-Irã e no clérigo popular Moqtada al-Sadr que apoiou sua candidatura. Outros manifestantes exibiram cartazes pedindo que a ONU os salve.