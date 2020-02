Autor do ataque terrorista de Londres esteve preso recentemente preso

O autor do ataque com faca deste domingo em Londres havia sido condenado por distribuir propaganda terrorista e tinha deixado a prisão recentemente, informaram o jornal The Guardian e a emissora de televisão Sky News.

Segundo a Sky News, o agressor, que foi morto pela polícia, deixou a prisão no mês passado depois de cumprir metade da sentença de três anos pela qual foi condenado por distribuir material da Al Qaeda na internet.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu anunciar na segunda-feira "mudanças fundamentais" em relação ao tratamento dos autores de atos terroristas.

O governo conservador já havia anunciado um aperto legislativo após o ataque reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, que deixou dois mortos no final de novembro na ponte de Londres, no centro da capital britânica.

No ataque deste domingo, três pessoas foram feridas, uma em estado grave, e o agressor foi morto.

De acordo com fontes oficiais, além de utilizar a faca, o terrorista vestia um colete-bomba falso.