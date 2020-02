Três feridos em ataque 'terrorista' com faca em Londres

Um ataque com faca, classificado como "terrorista", em uma rua comercial do sul de Londres neste domingo deixou três feridos, um em estado grave, informou a polícia, que matou o agressor.

Segundo os investigadores, o motivo da agressão é de "natureza islâmica" e seu autor vestia um dispositivo falso.

"Rapidamente foi declarado incidente terrorista e acreditamos que está relacionado com o islamismo", disse a Polícia Metropolitana em comunicado que também encontrou um dispositivo no corpo do suspeito, mas que "foi rapidamente estabelecido que era falso".

Na televisão britânica, a deputada da região, Bell Ribeiro-Addy, explicou que uma das vítimas ficou gravemente ferida e que "a polícia vigiava [o agressor] há algum tempo".

A agressão deste domingo aconteceu por volta das 14H00 (11H00 de Brasília) no bairro residencial de Streatham.

O ato aconteceu dois meses depois do ataque com faca que deixou dois mortos na Ponte de Londres, em pleno centro da capital britânica, que levou o governo de Boris Johnson, a anunciar um endurecimento da legislação antiterrorista.

No Twitter, o primeiro-ministro Boris Johnson agradeceu o trabalho dos serviços de emergência e mencionou "os feridos e os que se viram afetados".

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, também agradeceu a polícia e os serviços de emergência.

"Os terroristas querem nos dividir e destruir nosso estilo de vida. Em Londres, nunca deixaremos que consigam", escreveu em um comunicado.

- "Facão" e disparos -

A rua onde os eventos ocorreram foi isolada pelos agentes de segurança polícia, que mantinha os pedestres a vários metros de distância, segundo os jornalistas da AFP no local. Algumas lojas fecharam mais cedo que o normal e um helicóptero sobrevoava a área.

"Estava andando na rua e ouvi tiros, dois ou três. Todo mundo ficou parado", disse Sean Cochrane, 44 anos, à AFP, que estava em um pub local aguardando a autorização da polícia para deixá-lo voltar para sua casa, localizada dentro do perímetro de segurança.

"Nós nunca teríamos pensado que isso poderia acontecer em Streatham, é um bairro muito seguro e com uma grande diversidade", disse à AFP Jonathan Bartley, vereador eleito pelo partido Verde.

"É preocupante que o incidente tenha sido declarado 'terrorista' tão rapidamente", acrescentou.

Gulled Bulhan, um estudante de 19 anos, declarou à agência britânica Press Association que viu o ataque.

"Vi um homem com um facão e cilindros prateados no peito sendo perseguido pelo que, eu entendi, era um oficial de polícia disfarçado, pois estava à paisana", disse.

"Então atiraram no homem. Acho que ouvi três tiros, mas não consigo lembrar bem", completou.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram supostas imagens do incidente, com policiais cercando um homem deitado no chão em Streatham High Road. Os agentes o retiram do local e pedem aos curiosos que se afastem da cena, enquanto vários veículos de emergência chegam ao local.

A capital inglesa foi cenário de vários ataques nos últimos anos. O mais recente aconteceu em 29 de novembro de 2019, quando um homem matou duas pessoas a facadas na Ponte de Londres, no centro da cidade. A polícia matou o agressor.

O autor do atentado, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), Usman Khan, de 28 anos, havia passado um período detido por terrorismo, mas ganhou a liberdade depois de cumprir metade de sua condenação. Ele estava no local do ataque para participar em um programa de reabilitação para ex-detentos.

Desde então, o governo de Boris Johnson anunciou medidas para aumentar as penas dos condenados por atos terroristas e para proibir a liberdade antecipada.

O projeto, que será examinado pelo Parlamento, prevê penas de pelo menos 14 anos por atos "terroristas".

Também prevê um aumento do orçamento para a luta contra o terrorismo em 2020/2021 e uma ajuda imediata de 500.000 libras adicionais (586.000 euros) para a unidade responsável por apoiar as vítimas de atentados.