Sete mortos no Paquistão pelo disparo de um morteiro do Afeganistão

Sete pessoas, membros da mesma família, morreram após serem atingidas por um tiro disparado do território afegão, que destruiu uma casa em um povoado fronteiriço no noroeste do Paquistão, afirmaram as autoridades.

O incidente ocorreu em Batwaar Burgo, a 50 km de Khar, principal cidade na área tribal de Bajaur, na província de Jyber Pajtunjwa.

"O morteiro lançado pelo Afeganistão chegou à casa de Fazal Ghani. Ele, sua esposa e outros cinco parentes morreram no local", contou à AFP Gulzar Khan, alto responsável da polícia.

No ataque morreu o homem, três crianças e três mulheres.

Bajaur é uma das sete zonas tribais paquistanesas que fazem fronteira com o Afeganistão.