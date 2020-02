Países do G7 vão trabalhar juntos contra o novo coronavírus

Os países do G7 vão providenciar uma resposta conjunta para combater o novo coronavírus que surgiu na China, anunciou neste domingo o ministro da Saúde alemão, depois de conversar por telefone com o chefe do Departamento de Saúde dos Estados Unidos.

"Concordamos que deve haver uma conferência por telefone entre os ministros da Saúde do G7" para dar uma resposta "uniforme" à epidemia, que causou mais de 300 mortes, explicou Jens Spahn.

"De nada serve um país adotar medidas sozinho", afirmou o ministro, acrescentando que essa iniciativa será trabalhada em coordenação com as ações europeias que já estão em andamento.

O anúncio, neste domingo, da primeira morte fora da China de uma pessoa infectada com o novo coronavírus nas Filipinas, levantou preocupações sobre a disseminação do surto.

Na China, a cidade de Wenzhou, a 800 km de Wuhan, ficou confinada neste domingo e um número crescente de países fechou suas fronteiras para cidadãos chineses.

O coronavírus, transmissível de humano para humano, contaminou mais de 14.000 pessoas na China e se espalhou por 24 países.

Na Alemanha, dez casos foram confirmados, dois deles entre cem pessoas repatriadas no sábado de Wuhan para Frankfurt, em um avião da força aérea alemã.