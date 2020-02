A polícia britânica matou neste domingo um homem no bairro londrino de Streatham, depois que várias pessoas foram esfaqueadas em um incidente "terrorista", informou a força de segurança da cidade.

"Um homem foi morto por agentes armados em #Streatham. No momento, acredita-se que várias pessoas foram esfaqueadas", informou a polícia de Londres em sua conta no Twitter.

"As circunstâncias estão sendo examinadas, o incidente foi declarado terrorista", completa a nota da polícia.

Não se sabe com certeza como aconteceu o ataque nem em que circunstâncias o homem foi atingido pelos tiros dos policiais.

O serviço de ambulâncias de Londres indicou "vários dispositivos" foram mobilizados na High Road de Streatham, um bairro eminentemente residencial, onde aconteceu o ataque.

Vídeos publicados nas redes sociais, mas que não foram considerados autênticos até o momento, mostram as supostas imagens do incidente, com policiais cercando um homem deitado no chão em Streatham High Road. Os agentes o retiram do local e pedem aos curiosos que se afastem da cena, enquanto vários veículos de emergência chegam ao local.

O Reino Unido foi abalado por vários ataques nos últimos anos. O mais recente aconteceu em 29 de novembro de 2019, quando Usman Khan, um jihadista condenado, foi morto pela polícia na Ponte de Londres.