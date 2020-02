Johnson prepara discurso sem concessões sobre sua política pós-Brexit

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson será firme e "sem concessões" na segunda-feira em um discurso que definirá a linha política do Reino Unido após o Brexit, informa a imprensa do Reino Unido.

"Brexit, Dia 1: Johnson escolhe a ruptura, com a linha dura", afirma o jornal The Observer, ao destacar que o primeiro-ministro prepara outra "batalha sem compromissos" com os 27 membros da União Europeia.

Johnson apresentará na segunda-feira sua orientação política nos próximos meses, até dezembro, o período de transição após o Brexit, oficial desde 31 de janeiro.

"Boris diz à UE: sem mais concessões", afirma o Sunday Express, antes de insistir que o primeiro-ministro diz "No, Non, Nein!" à União Europeia.