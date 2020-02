Japão promete medidas rigorosas contra o coronavírus a seis meses de Tóquio-2020

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, prometeu neste domingo adotar "medidas rigorosas" de proteção contra o coronavírus, a menos de seis meses do início dos Jogos Olímpicos.

"Vamos adotar medidas ainda mais rígidas para lutar contra as doenças infecciosas", declarou Koike durante a inauguração da Ariake Arena, edifício construído por 330 milhões de dólares e que receberá competições olímpicas de vôlei e basquete paralímpico.

"Conversamos durante o fim de semana com altos funcionários para assegurar a proteção das pessoas em Tóquio, especificamente com medidas de prevenção da propagação do vírus e o reforço dos sistemas de teste", completou Koike.

A governadora também pediu aos moradores da capital japonesa que lavem as mãos regularmente e utilizem máscaras de proteção.

O Japão recomendou aos cidadãos que evitem qualquer viagem não obrigatória à China, onde a epidemia teve início, e anunciou novas medidas, incluindo restrições de entrada no país para limitar a propagação do vírus.

A epidemia, que deixou mais de 300 mortos e 14.000 pessoas infectadas, paralisa a China e sua economia, com parte da população trancada em suas casas por medo da doença.

Várias competições classificatórias para os Jogos Olímpicos, de modalidades como boxe e badminton, previstas para a China foram canceladas.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 começam em 24 de julho e os Paralímpicos em 25 de agosto.