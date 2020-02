Filipinas registram primeira morte por coronavírus fora da China

(foto: AFP / NOEL CELIS)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou neste domingo que as Filipinas registraram a primeira morte fora da China provocada pelo novo coronavírus, que já deixou mais de 300 vítimas fatais em território chinês.

De acordo com informações preliminares, a vítima é um homem chinês natural da cidade de Wuhan, origem da epidemia, que, segundo os dados disponíveis até o momento, teria sido contaminado antes de chegar às Filipinas.

"É o primeiro caso de morte fora da China por esta doença", declarou Rabindra Abeyasinghe, representante da OMS nas Filipinas.

"Mas precisamos levar em consideração que não é um caso de contaminação adquirida localmente. Este paciente veio do epicentro da epidemia", completou.

O ministro da Saúde das Filipinas, Francisco Duque, disse que o homem - que faleceu em um hospital de Manila - chegou ao país acompanhado de uma chinesa que também apresentou resultado positivo para o exame do novo coronavírus.

Esta mulher foi o primeiro caso de contaminação confirmado no país. Ela se recupera em um hospital.

A notícia do falecimento foi divulgada pouco depois do governo filipino ter anunciado a suspensão de forma imediata da entrada no país de pessoas de qualquer nacionalidade procedentes da China.