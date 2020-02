Com mais 45 mortes registradas nas últimas horas, subiu para 304 o número de vítimas fatais da epidemia do novo coronavírus na província de Hubei, informaram neste domingo (na China) as autoridades locais.

Segundo o relatório diário da comissão de saúde da província chinesa, foram diagnosticados na região, epicentro do surto da doença, 1.921 novos casos diagnosticados.