Nova York está investigando o primeiro caso suspeito de coronavírus na cidade

A cidade de Nova York anunciou neste sábado que está investigando o primeiro caso suspeito de coronavírus na cidade. De acordo com o Departamento de Saúde e Higiene Mental do Estado, a pessoa possivelmente infectada tem menos de 40 anos e viajou recentemente para a China. O cidadão está internado em um hospital em Manhattan após dar entrada no pronto socorro com sintomas de gripe. Ele já teve exames negativos para outras doenças, como gripe comum e resfriado.