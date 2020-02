Rússia exige vistos a turistas chineses e proíbe vistos de trabalho

O governo russo anunciou neste sábado a imposição de vistos para turistas chineses e a suspensão de vistos de trabalho para os cidadãos daquele país, a fim de combater a propagação do novo coronavírus.

As medidas têm como objetivo "salvaguardar a segurança do país, proteger a saúde pública e impedir a propagação do novo coronavírus", informou o site do governo.

A ordem, datada de sexta-feira, informa que os serviços de segurança (FSB), encarregados das fronteiras, negarão a entrada de turistas chineses sem visto após a meia-noite deste sábado.

Grupos de turistas chineses podiam viajar sem visto para a Rússia desde 2000.

Em relação ao fim da concessão de vistos de trabalho, o Ministério das Relações Exteriores cuidará disso "devido a circunstâncias excepcionais e apenas temporariamente".

O governo russo já havia suspendido vistos eletrônicos para chineses na quinta-feira, usados principalmente no extremo leste do país.