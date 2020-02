Libaneses protestam pedindo a saída do novo governo empossado há duas semanas

Centenas de libaneses marcharam nas ruas da capital Beirute e da cidade de Trípoli, no norte, protestando contra o novo governo que tomou posse no último mês de janeiro com a missão de acabar com a crise econômica que assola o Líbano. Em um manifesto lido na marcha que aconteceu na capital, os protestantes disseram que não confiam no primeiro-ministro Hassan Diab e pediram o afastamento da classe política que domina o país desde o fim da guerra civil libanesa em 1990.



"Nós estamos aqui hoje, e todos os dias, para dizer que não damos voto de confiança", diz o manifesto. Os protestantes dizem que não vão dar mais uma chance para "aqueles que roubaram nossos sonhos, nos deixaram pobres, nos forçaram a emigrar e nos humilharam". Eles prometeram continuar a pressionar a classe política.



O governo de Diab foi emposssado no mês passado após semanas de uma crise política resultado de uma série de protestos por conta dos problemas econômicos que o Líbano enfrenta. Apoiado pelos dois principais blocos do Parlamento libanês, o governo ainda precisa receber um voto de confiança do casa legislativa, o que deve acontecer nas próximas semanas. Protestantes dizem que o governo é uma extensão dos partidos políticos tradicionais que deixaram o Líbano na situação em que está.



O Líbano tem uma das maiores dívidas públicas do mundo, chegando a 150% do seu Produto Interno Bruto (PIB). O crescimento do país cessou e o déficit nas contas públicas chegou a 11% do PIB em 2018 quando a atividade econômica no país caiu e as remessas de libaneses vivendo no exterior diminuíram.



A libra libanesa, que é indexada ao dólar desde 1997, perddeu 60% do seu valor nas últimas semanas, o que gerou uma corrida aos bancos e um limite imposto pelo governo nos saques de dinheiro e transferências bancárias.