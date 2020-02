Irán anuncia lançamento de novo satélite científico

O Irã pretende lançar "dentro de poucos dias" um novo satélite de observação científica, chamado Zafar ("Vitória"), informou neste sábado o chefe da agência espacial iraniana.

"A fabricação de Zafar começou há três anos com a participação de 80 cientistas iranianos", disse Mortéza Bérari, sem especificar a data exata do lançamento.

O aparelho, que pesa 113 kg e é capaz de dar 15 voltas completas por dia na Terra, ficará em órbita a 530 km de altitude e será levado ao espaço pelo foguete Simorgh, disse Bérari, acrescentando que o equipamento foi projetado para funcionar "por mais de 18 meses".

Sua "principal missão será coletar imagens", informou o funcionário, que destacou as necessidades do Irã na área, em particular para estudar e prevenir terremotos, "prevenir desastres naturais" e desenvolver sua agricultura.

"Esta é uma nova etapa para o nosso país", acrescentou Bérari, que lembrou que no passado o Irã conseguiu lançar um satélite em órbita a 250 km da Terra.

Em janeiro de 2019, Teerã anunciou o fracasso na tentativa de lançamento do satélite Payam ("Mensagem"), destinado, segundo a versão oficial, a obter imagens sobre as mudanças climáticas no Irã.

A Agência Espacial Iraniana pretende concluir a construção de "cinco outros satélites" até o final de março de 2021.