Parlamentares do Iraque chegam a consenso e definem novo primeiro-ministro

Parlamentares iraquianos de lados opostos conseguiram chegar a um consenso e indicaram, neste sábado, o ex-ministro das Comunicações Mohammed Allawi para ocupar a cadeira de primeiro-ministro do país, após impasse.



O Iraque passa por um período turbulento, com manifestações contra o governo e a constante ameaça de se envolver no confronto entre os Estados Unidos e o Irã.



A designação de Allawi, de 66 anos, para suceder ao primeiro-ministro Adel Abdul-Mahdi, que renunciou no início de dezembro - foi o produto de dois meses de discussões nos bastidores entre partidos adversários dentro do país.



Em um comunicado, Allawi instou os cidadãos iraquianos a continuarem se mobilizando contra a corrupção. "Se não fossem seus sacrifícios e coragem, não haveria mudanças no país", disse aos manifestantes. "Eu tenho fé em você e peço que continue com os protestos."



Nascido em Bagdá, Allawi foi ministro das Comunicações em 2006 e novamente em 2010-2012. Ele renunciou devido a suas divergências com o então primeiro-ministro Nouri al-Maliki.



Espera-se que o Parlamento vote sobre a nomeação de Allawi na próxima sessão. A partir de então ele terá 30 dias para formular um plano governamental e nomear os ministros de seu gabinete.