O presidente do Iraque, Barham Saleh, nomeou neste sábado o ex-ministro da Comunicação Mohammmed Allawi como novo primeiro-ministro, informou o próprio indicado, no dia em que expirava o prazo dado pelo chefe de Estado ao Parlamento para acabar com o bloqueio político.

Allawi, 65 anos, anunciou a notícia em um vídeo publicado no Twitter, no qual afirma que pretende formar um novo governo "de acordo com as demandas" dos opositores ao regime.