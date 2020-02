Governo chinês congela tarifas a produtos dos EUA para combate ao coronavírus

O governo da China informou, neste sábado, em uma declaração conjunta do Ministério da Fazenda e da alfândega, que vai isentar importações de produtos dos Estados Unidos que ajudem a controlar o surto do coronavírus de Wuhan. De acordo com informações preliminares, a medida passa a valer hoje e se estende até 31 de março.



Também neste sábado, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) informou que está intensificando o apoio a empresas fornecedoras de suprimentos médicos por meio de empréstimos mais baratos e outras medidas.



Além do fim das chamadas "tarifas punitivas" a produtos farmacêuticos e hospitalares americanos, o governo chinês informou que vai reembolsar impostos e taxas de produtos e mercadorias doadas por organizações estrangeiras que estejam relacionadas ao combate ao coronavírus e tratamento de doentes O período das duas medidas é o mesmo.



Os suprimentos médicos, incluindo máscaras e equipamentos de proteção, estão acabando na maioria dos hospitais de Wuhan, o epicentro do surto.



O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, pediu que os empresários do país garantam suprimentos estáveis, em uma videoconferência com executivos de alguns fabricantes de equipamentos médicos.