Presidente palestino rompe relações com Israel e EUA

O presidente palestino, Mahmud Abbas, anunciou neste sábado a ruptura de "todas as suas relações", incluindo a cooperação na área de segurança, com Israel e Estados Unidos, poucos dias depois da apresentação do plano de Donald Trump para a região.

Durante uma reunião de emergência da Liga Árabe no Egito, Abbas afirmou que o plano americano, divulgado na terça-feira, é "uma violação dos acordos de Oslo", que israelenses e palestinos assinaram em 1993.

"Israel deve assumir suas responsabilidades como potência ocupante dos territórios palestinos", completou Abbas.