Os países com casos confirmados de coronavírus

Lista dos países que anunciaram casos de contágio de um novo coronavírus, da mesma família da Sars, desde o seu surgimento, em dezembro, em Wuhan, centro da China.

Fora da China, Macau e Hong Kong foram confirmados quase 100 casos de contaminação.

- China

São 259 mortos e quase 12.000 casos confirmados em todo o país, de acordo com o balanço atualizado em 1 de fevereiro.

A maioria das vítimas está na província de Hubei (centro), que tem Wuhan como capital.

Macau, um popular centro de apostas entre turistas do continente, confirmou sete casos.

Em Hong Kong, dez pessoas são portadoras da doença. Algumas delas passaram por Wuhan.

Foi reportado um caso na região do Tibete.

- REGIÃO ÁSIA-PACÍFICO

- Austrália

Dez casos confirmados.

- Camboja

Um caso.

- Coreia do Sul

Doze casos confirmados.

- Filipinas

O país registrou o primeiro caso na quinta-feira, uma mulher de 38 anos que chegou de Wuhan e não mostra mais sintomas.

- Índia

Um caso.

- Japão

As autoridades confirmaram 14 casos, incluindo os dois primeiros no no país de transmissão de humano para humano.

- Malásia

Oito casos confirmados, todos chineses, que estão hospitalizados. O quadro do pacientes é estável.

- Nepal

Um homem contagiado, que se recuperou e recebeu alta.

- Singapura

Dezesseis casos confirmados.

- Sri Lanka

O primeiro caso na ilha foi confirmado em 27 de janeiro: uma turista chinesa de 43 anos que chegou da província de Hubei.

- Taiwan

Taiwan confirmou oito casos.

- Tailândia

A Tailândia anunciou 19 casos. Todos são chineses, com exceção de uma tailandesa de 73 anos que visitou Wuhan.

- Vietnã

Seis casos confirmados.

-- AMÉRICA

- Estados Unidos

Sete casos confirmados.

- Canadá

Quatro casos, incluindo dois homens que viajaram para Wuhan.

-- EUROPA

- França

A França tem seis casos confirmados.

- Alemanha

Sete casos. Todos na na Baviera e funcionários da mesma empresa.

- Finlândia

Primeiro caso confirmado na quarta-feira, um turista chinês procedente de Wuhan.

- Espanha

Um caso, um turista alemão hospitalizado na ilha de La Gomera, e aparentemente contaminado na Alemanha.

- Itália

Dois casos, dois turistas chineses.

- Reino Unido

Dois casos.

- Rússia

Dois casos, cidadãos chineses.

- Suécia

Um caso, uma mulher que não teve a nacionalidade revelada.

-- ORIENTE MÉDIO

- Emirados Árabes Unidos

Quatro casos confirmados na quarta-feira, todos membros de uma família chinesa de Wuhan.