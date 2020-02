Austrália: governo proíbe entrada de estrangeiros vindos da China

O governo da Austrália decidiu proibir a entrada de estrangeiros que vierem da China no país, a partir deste sábado, para evitar contágio do novo tipo de coronavírus asiático. A decisão vale, a princípio, por 14 dias.



A população local também foi aconselhada a evitar viagens neste momento, devido ao surto do novo vírus. O governo também advertiu que cidadãos australianos que tenham passado pela China recentemente, ou estrangeiros que tenham entrado no país vindo da China nos últimos dias, "se isolem" por, ao menos, 14 dias. Quem desobedecer a medida será "colocado em quarentena".



A Austrália faz parte do grupo de países atingidos pelo coronavírus de Wuhan, com ao menos 10 casos confirmados da doença. Até o momento, 22 países além da China confirmaram contágio pelo novo tipo de vírus. O número de afetados no país asiático ultrapassa 11.790, com 259 mortes. Milhares de chineses permanecem em quarentena, com restrições de viagens internas e externas.