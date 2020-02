Oposição discutirá frente unida contra candidato de Evo

Os principais candidatos à presidência da Bolívia discutirão neste sábado, 1º, a formação de uma frente única para derrotar Luis Arce, candidato do partido de Evo Morales, que lidera as pesquisas de intenção de voto (26%) para as eleições de 3 de maio, informaram ontem várias fontes locais.



A reunião, solicitada por diversos grupos civis, foi organizada pelo Comitê Regional de Santa Cruz, que liderou em outubro os protestos que provocaram a renúncia de Evo, em 10 de novembro, após quase 14 anos no poder. O comitê era liderado pelo dirigente ultraconservador Luis Fernando Camacho, atual candidato à presidência.



Camacho ocupa o segundo lugar nas pesquisas, com 17% das intenções de voto. Também participam da articulação o ex-presidente Carlos Mesa, que ficou em segundo lugar nas eleições de outubro, e a presidente interina, Jeanine Áñez, que insiste em concorrer, e aparece com 12% das intenções de voto. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.