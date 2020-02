Comunicado do Business Wire :Richard Attias & Associates

A Conferência Hegra de ganhadores de Prêmios Nobel foi oficialmente lançada hoje em AlUla, na Arábia Saudita. A conferência ocorre de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, reunindo 18 ganhadores de Prêmios Nobel da Paz, Economia, Literatura, Física, Química, Fisiologia e Medicina, ao lado de líderes sociais e políticos de 32 países diferentes, a fim de discutir e oferecer soluções para melhorar o estado da humanidade e do mundo. Ela é apresentada pelo Ministro da Cultura da Arábia Saudita e pela Comissão Real do Governador de AlUla, Sua Alteza, Príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud.

A gathering of Nobel Laureates and prominent global thought leaders is currently taking place at the UNESCO World Heritage Site of Hegra in the Kingdom of Saudi Arabia © Hegra Conference of Nobel Laureates 2020

Por milênios, AlUla tem sido o lugar onde pessoas de todas as religiões e culturas diferentes se reuniram, para pensar, discutir e trocar ideias. Neste espírito, a Conferência Hegra é orientada por impacto e solução, sendo que as discussões visam concluir o desenvolvimento de soluções claras quanto ao futuro da educação, saúde, agricultura e economia.

Resultados e recomendações de reuniões anteriores incluem a necessidade de convocar uma conferência global sobre dívida mundial, reunir pesquisas globais sobre a AIDS e a criação do Fundo de Ciência do Oriente Médio (MESF).

As edições anteriores da conferência se concentraram em uma ampla variedade de questões complexas, como o papel da educação no combate ao terrorismo, não proliferação, pobreza, empoderamento econômico, cultura e o impacto da globalização nas sociedades em todo o mundo.

O tema deste ano, Transmissão: Um Legado Compartilhado, examina como a transmissão de ideias é um princípio fundamental não apenas de qualquer civilização, mas da humanidade como um todo.

Como local da Conferência Hegra de 2020 dos ganhadores de Prêmios Nobel, e segundo a Visão 2030, AlUla está comprometida em desenvolver um novo setor e capacitar mulheres e jovens para criar novos negócios. O Manifesto Cultural para AlUla define uma direção clara ao desenvolvimento a longo prazo da região e o compromisso da RCU com o turismo sustentável e responsável. Também prioriza a preservação da região, sua história e o desenvolvimento de habilidades para os membros atuais e futuros da comunidade.

Sua Alteza, Príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ministro da Cultura da Arábia Saudita e governador da Comissão Real de AlUla deu as boas-vindas aos delegados na conferência e disse:

"Por milênios, AlUla tem sido um marco cultural e um ponto de encontro de nações, onde pessoas de todas as religiões, culturas e ideologias se reuniram para trocar ideias, conhecimentos e comércio. Hoje nos encontramos com a mesma paixão de nossos antepassados."

"Esta é nossa profunda crença no papel de pessoas inspiradoras e criativas, que apresentam soluções a problemas e disputas mundiais e que promovem a paz e a prosperidade, contribuindo ao desenvolvimento da humanidade e da sustentabilidade em todos os níveis. Esperamos que esta conferência forneça aos ganhadores de Prêmios Nobel uma plataforma exclusiva para reviver o papel histórico de Alula no intercâmbio cultural global."

Audrey Azoulay, Diretor General da UNESCO disse aos delegados da conferência:

"A universalidade e diversidade vistas aqui em AlUla garantem que o patrimônio seja um motivo de paz, educação e muito mais. É imperativo reconhecermos os vários aspectos da história e abraçar como a herança tem um papel no discurso pacífico e criar uma diversidade de ideias."

Amr AlMadani, Diretor Executivo da Comissão Real de AlUla acrescentou:

"Segundo o tema de transmissão da conferência, estamos reinventando ativamente a paisagem cultural de AlUla à medida que a natureza e as artes se reúnem. Hoje, estamos convocando alguns dos maiores pensadores do mundo em um lugar contemporâneo em uma terra antiga: para descoberta, expressão intelectual e intercâmbio cultural que possam conectar o passado ao futuro."

Richard Attias, curador da conferência, comentou:

"Compreender e apreciar nossa história e cultura, ao compartilhá-la de modo sustentável com as novas gerações, é crucial para melhorar o estado da humanidade. Nestes tempos incertos atuais, impulsionados por crises políticas, econômicas, culturais, de saúde e sociais em todo o mundo, sediar esta conferência em um local de mil anos nos permitirá voltar às nossas raízes com humildade e humanismo."

Sobre a Comissão Real de AlUla:

A Comissão Real de AlUla (RCU) foi criada por decreto real em julho de 2017 com o fim de proteger e salvaguardar AlUla, uma região de notável significado natural e cultural no noroeste da Arábia Saudita. A RCU está embarcando em um plano de longo prazo para desenvolver e entregar uma transformação sensível e sustentável da região, reafirmando a mesma como um dos destinos arqueológicos e culturais mais importantes do país e a preparando para receber visitantes de todo o mundo. O trabalho de desenvolvimento da RCU em AlUla abrange uma ampla gama de iniciativas em arqueologia, turismo, cultura, educação e artes e regeneração urbana, refletindo o compromisso ambicioso de cultivar o turismo e o lazer na Arábia Saudita, descrito na Visão 2030.

Sobre AlUla

Localizada a 1.100 km de Riad, no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um lugar de extraordinário patrimônio natural e humano. A vasta área, cobrindo 22.561 km², inclui um vale de oásis exuberante, montanhas de arenito imponentes e antigos patrimônios culturais que datam de milhares de anos até a época em que os reinos de Lihyan e Nabataean dominaram.

O local mais conhecido e reconhecido em AlUla é Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO na Arábia Saudita. Uma cidade antiga de 52 hectares, Hegra era a principal cidade do sul do Reino Nabataean, sendo composta por cerca de 100 túmulos bem preservados, com fachadas elaboradas e cortadas nos afloramentos de arenito que cercam o assentamento urbano murado.

Além de Hegra, AlUla é o lar de muitos locais históricos e arqueológicos fascinantes, como: Ancient Dadan, a capital dos reinos de Dadan e Lihyan, considerada uma das cidades mais desenvolvidas do primeiro milênio antes da era cristã da Península Arábica; milhares de locais e inscrições de arte rupestre antiga; e estações ferroviárias Hijaz.

Sobre Hegra (Mada'in Salih):

Hegra é o local mais emblemático de AlUla e foi o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO na Arábia Saudita em 2008. Esta cidade antiga era a capital do sul da civilização nabateu, com Petra a capital do norte. É mais conhecida por seus túmulos bem preservados, com fachadas elaboradas e cortadas dentro ou fora de formações rochosas ao redor do assentamento urbano amuralhado, das quais há mais de 100. Estes representam alguns dos melhores exemplos da arquitetura nabateu e suas muitas inscrições fornecem pistas importantes de culturas passadas, línguas e povos do passado. Pesquisas atuais sugerem que Hegra é o posto avançado mais ao sul dos romanos. Os locais do patrimônio estão temporariamente abertos durante o inverno no festival Tantora até 7 de março de 2020 e devem ser totalmente inaugurados em outubro de 2020.

Sobre a Richard Attias & Associates:

Richard Attias & Associates (RA&A;) é uma empresa de consultoria internacional no campo da comunicação estratégica e gestão de eventos. Seus clientes são corporações globais, governos e instituições internacionais. A missão da RA&A; é acompanhar seus clientes e reforçar sua marca, criando plataformas com resultados tangíveis. A RA&A; já está presente na África, Europa, Oriente Médio, EUA, com uma presença em desenvolvimento na Ásia e na América Latina. Para saber mais sobre a RA&A;: http://richardattiasassociates.com

