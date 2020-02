Sobe para quatro o número de mortos nos últimos três dias de protestos no Chile

Um jovem morreu nesta sexta-feira (19) depois de levar um tiro na cabeça, elevando para quatro o número de mortos nos últimos três dias de violentos protestos sociais na Chile.

O estudante de 24 anos foi baleado na noite de quarta-feira na comuna de Padre Hurtado, ao sul de Santiago, sendo levado em estado grave para um hospital, onde morreu dois dias depois. Nessa mesma noite, outro jovem morreu baleado na mesma manifestação.

O incidente ocorreu durante um protesto pela morte de um torcedor do clube de futebol Colo Colo, que foi atropelado na terça-feira por um caminhão da polícia em meio a confrontos entre torcidas organizadas e agentes de segurança do lado de fora do estádio da equipe em Santiago, após uma partida pelo campeonato nacional.

Membros de torcidas organizadas do Colo Colo, Universidad de Chile e Universidad Católica foram para a Praça Itália com camisas e bandeiras de seus times para protestar pela morte de um torcedor nesta semana. Alguns entraram em confronto com a polícia nas ruas próximas, segundo um jornalista da AFP.

No norte do país, torcedores do Coquimbo Unido interromperam o jogo da equipe contra o Audax Italiano, pela segunda rodada do campeonato chileno, atacaram policiais e destruíram as câmeras da emissora que transmitia a partida.

Também nesta sexta-feira um homem morreu durante um incêndio em um supermercado em Santiago.

A tragédia foi registrada quando um grupo de vândalos saqueou e incendiou o supermercado no início da manhã na populosa comuna de San Ramón, no sul da capital.

A violência durante as manifestações havia diminuído de intensidade nas últimas semanas, mas nas últimas duas noites, foram registrados saques a supermercados e ônibus incendiados, elevando a 32 o número de vítimas fatais desde o início das manifestações, segundo dados do Ministério Público chileno.