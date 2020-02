Reino Unido deixa a União Europeia

Britânicos favoráveis à saída do bloco comemoraram a formalização do 'divórcio' na noite de ontem. Houve protesto de quem foi contra (foto: Daniel Leal-Olivas/AFP)

A contagem regressiva foi projetada sobre a fachada de 10 Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro. Na Praça do Parlamento, no coração de Londres, a multidão celebrava o fim de um casamento que durou 47 anos. Às 23h de ontem (20h em Brasília), o Reino Unido abandonava oficialmente a União Europeia (UE), em um processo batizado de Brexit, fazendo valer a vontade popular expressa no referendo de 23 de junho de 2016. Em pronunciamento solene gravado à nação, uma hora antes, o premiê Boris Johnson adaptou uma frase usada pelo antecessor Winston Churchill, que governou a nação por duas vezes (1940-1945 e 1951-1955). “Este não é um fim, mas um começo. Este é o momento em que a aurora se abre, e a cortina sobe, em um novo ato em nosso grande drama nacional”, declarou. “Nós redescobriremos músculos que não usamos por décadas, o poder do pensamento e da ação independentes. (…) Uma Grã-Bretanha que é simultaneamente uma grande potência europeia e verdadeiramente global em nosso alcance e em nossas ambições.”

Ao abandonar o bloco continental, o Reino Unido deu um salto no escuro em busca de autonomia e pode fomentar anseios independentistas. “Este é o alvorecer de uma nova era, na qual não mais aceitaremos que nossas chances da vida deveriam depender de qual parte do país crescemos. Este é o momento em que começamos a nos unir e a subir de nível”, comentou Johnson, em um provável recado aos escoceses. Ele expressou o desejo de “uma nova era de cooperação cordial” com a União Europeia. “Nós recuperamos as ferramentas do autogoverno. É hora de usá-las para liberar todo o potencial deste país brilhante e aprimorar a vida em todos os cantos do nosso Reino Unido”, comentou. Contudo, esta é uma data sobretudo simbólica, porque, na prática, quase nada mudará até o fim do período de transição, no fim de dezembro.





Defensores do Brexit se reuniram com bandeiras britânicas para uma grande festa diante do Parlamento de Westminster, que durante três anos foi cenário dos intensos debates sobre a questão mais importante e divisiva na história recente do país. A poucos metros, os críticos do Brexit, entre eles jovens que não votaram no referendo de 2016, caíam no choro. Muitas águas rolaram desde a vitória do do Brexit na consulta de 2016, quando 52% dos britânicos votaram a favor da saída do bloco europeu. Contudo, uma pesquisa publicada esta semana aponta que apenas 30% dos pró-UE concluíram o “luto” psicológico da ruptura.





Rob Dover, professor de inteligência e segurança nacional cpela Universidade de Leicester (Reino Unido), admitiu ao Estado de Minas o perigo de o Brexit contagiar o restante da Europa. “Se você escutar as narrativas de políticos eurocéticos em todo o continente, eles adotam narrativas similares sobre serem dominados pela União Europeia, em uma espécie de vassalagem; sobre serem a voz do cidadão comum; ou sobre a urgência de retomarem o controle sobre a nação. De fato, as narrativas são tão similares que parecem coordenadas, ou mesmo cópias umas das outras”, afirmou. “Para algumas nações, como Polônia, Itália e Grécia, a adesão à UE pode se tornar enganosa ou duvidosa”, acrescentou.





No âmbito do Reino Unido, Dover crê que a Irlanda do Norte se tornará parte de uma Irlanda unificada na próxima década. Ele também aposta na autonomia da Escócia e ressalta a narrativa de que os escoceses votaram pela permânencia no reino para preservarem sua participação na UE. “Fora do bloco, eles provavelmente votarão pela independência, para forçarem uma reanexação.”





Diretor do Centro para Política e Governo Britânicos e do Departamento de História e Política do King’s College London, Andrew Blick advertiu que, caso o Brexit reverta benefícios para o Reino Unido, a Itália, outro país-membro da União Europeia, poderia realizar um referendo separatista. Mas o divórcio entre Londres e Bruxelas deve ressoar com mais força na Escócia. “O governo nacionalista escocês utiliza o Brexit como uma base para revigorar o movimento independentista, sob o argumento de que a Escócia se opôs à separação”, explicou à reportagem.





A preocupação quanto ao Brexit inspirar outros povos é compartilhada por Anthony Glees, professor emérito da Universidade de Buckingham (Reino Unido). Segundo ele, simpatizantes do divórcio, como Nigel Farage, líder do Partido Brexit, e o deputado conservador Steve Baker, têm abertamente declarado que desejam ver a União Europeia destruída. “Caso o Brexit se revele um sucesso estrondoso, isso poderia ser contagioso. Ele representa o triunfo do nacionalismo inglês e o otimismo ante o modernismo e a integração. Há um punhado de nacionalistas na Europa. Em certo sentido, o Brexit é sobre o nacionalismo inglês, mas também sobre o nacionalismo escocês e irlandês”, avaliou ao EM.





Consequências Os impactos do Brexit à economia e à política do Reino Unido são tão incertos quanto o cenário financeiro do país. A moeda britânica perdeu 18% de seu valor, e o país faz empréstimos de até 48 bilhões de libras esterlinas (4% do Produto Interno Bruto) para financiar um programa de renovação econômica. “A dúvida é se os credores poderão devolver essas quantias, em caso de estagnação. A dívida total do Reino Unido soma 8 trilhões de libras esterlinas, ou 86% do PIB. Em outras palavras, o Brexit é uma grande aposta. Os economistas preveem que, ao longo da década, as políticas de Johnson levarão a um declínio de 7% no crescimento aguardado. Estaremos 7% mais pobres do que se estivéssemos na UE”, disse Glees.





Ele alerta que, nos setores da produção de bens industriais e de agroalimentos, o Reino Unido dará um passo gigantesco para trás, de mais de 60 anos. “O sonho do Brexit é de o país se tornar uma espécie de Cingapura ou Taiwan às margens do Rio Tâmisa, com baixos impostos, alta produtividade e serviços orientados”, disse Glees.





Risco de isolamento A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu para os riscos de um “isolamento esplêndido”, referência ao termo usado para definir a política externa do Reino Unido no Século 19, quando o país permaneceu à margem do continente europeu. A partir de hoje, embora pouco mude na realidade no período de transição previsto até dezembro, o Reino Unido cavalgará de modo solitário. Johnson terá pela frente a difícil missão de negociar acordos comerciais com a UE, mas também com os Estados Unidos, sua grande aposta para substituir seu principal sócio nesta área.





O Brexit é "um sinal de alerta histórico, que deve ressoar em cada um de nossos países", considerou o presidente francês, Emmanuel Macron, enquanto a chanceler alemã, Angela Merkel, declarou que a data representa uma verdadeira "ruptura" para a Europa. Os líderes da União Europeia (UE) saúdam “uma Europa no alvorecer de uma nova era” e lembram o Reino Unido de que perderá “os benefícios” de um Estado-membro, após o Brexit, em uma carta publicada ontem, dia do histórico divórcio. “Quando escurecer à noite, o sol se põe com mais de 45 anos o Reino Unido pertencendo à UE... No entanto, amanhã (hoje) também começará um novo dia para a Europa", disseram os líderes dos três principais instituições europeias. (C0m agências)