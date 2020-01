Confira os democratas favoritos para desafiar Trump em novembro

Faltando poucos dias para as primárias democratas em Iowa, em 3 de fevereiro, as pesquisas estão muito ajustadas e não há um claro favorito entre os 12 candidatos que pretendem enfrentar Donald Trump na disputa pela Presidência dos Estados Unidos na eleição de novembro.

Esses são os candidatos que se enfrentarão nas primárias de Iowa, que marcam o início da indicação democrata:

- Bernie Sanders -

O senador por Vermont tem repensado a revolução política com a qual quase levou a indicação democrata em 2016.

No processo, Sanders levou o partido Democrata mais para a esquerda ao propor políticas liberais de impacto como o sistema de saúde universal e o salário mínimo de 15 dólares por hora.

Apesar de arrecadar mais dinheiro do que qualquer outro democrata, Sanders é o candidato contrário ao "establishment" da corrida pela indicação, pois se considera um socialista democrático que luta contra a "ganância corporativa".

Sanders passou boa parte das últimas semanas sem poder sair de Washington, porque como senador deve participar do julgamento político contra Trump.

Apesar disso, sua base de apoio leal o ajudou a subir nas pesquisas desde 20 de janeiro, e hoje ele é o líder das pesquisas em Iowa.

Idade: 78 anos

Apoio nas pesquisas em Iowa: 25%

- Joe Biden -

Esse ex-vice-presidente que já tentou por duas vezes chegar a liderar a Casa Branca é o favorito das pesquisas nacionais desde 2019, embora sua vantagem tenha diminuído.

Biden exibe sua ampla experiência: três décadas no Senado americano, oito anos como mão direita do popular presidente Barack Obama e relações próximas de trabalho com vários líderes mundiais.

O moderado estadista do partido, assegura -de maneira crível- que é o melhor para vencer Trump e reafirmar o poder dos Estados Unidos no cenário mundial.

Idade: 77 anos

Apoio nas pesquisas em Iowa: 22%

- Pete Buttigieg -

Esse millennial, ex-prefeito de South Bend, em Indiana, fez uma carreira que chamou atenção em busca da indicação.

Desconhecido no nível nacional há um ano, seu apoio cresceu à medida que cidadãos de Iowa e outras regiões acolheram sua mensagem articulada, pragmática e unificadora.

Também cumpre com vários pré-requisitos considerados positivos: veterano do exército, executivo do governo e pessoa de fé.

Buttigieg também é a primeira pessoa abertamente gay com possibilidade de conseguir a indicação, e segue aberta a questão se ele seria capaz de ganhar os votos independentes ou dos republicanos frustrados.

Idade: 38 anos

Apoio em pesquisas em Iowa: 17%

- Elizabeth Warren -

Como Sanders, a outra candidata mais à esquerda da corrida pela indicação é a senadora de Massachusetts que denuncia a corrupção em Washington. Afirma que a administração Trump trabalha para beneficiar corporações às custas da classe trabalhadora americana.

Warren, uma professora de direito de Harvard que entrou na vida política como defensora dos direitos do consumidor, se diferencia de Sanders ao se autointitular capitalista, e ambos entraram em uma espiral de ataques pessoais no último mês.

Ganhou a atenção dos eleitores com uma série de propostas, incluindo um imposto de 2% para os mais ricos.

Idade: 70 anos

Apoio nas pesquisas em Iowa: 13,5%

- Duas potenciais surpresas, um perseguidor -

O resto dos candidatos têm caminhos mais improváveis para a vitória em Iowa, mas apostasm em ondas tardias ou acontecimentos pontuais como impulso na corrida.

Liderando esse segundo grupo está a senadora Amy Klobuchar, cujo desempenho nos últimos debates colocou no mapa da corrida, especialmente em Iowa, vizinho de sua cidade natal, Minnesota.

A moderada Klobuchar se apresenta como uma pessoa realista que pode transformar suas vitórias bipartidaristas no Senado em sucessos na Casa Branca.

Idade: 59 anos

Apoio nas pesquisas em Iowa: 8,5%

A aposta arriscada do empreendedor tecnológico Andrew Yang ao fazer sua campanha mostrou ser supreendentemente duradoura. Seu principal argumento, de que as empresas americanas automatizara milhões de trabalhos produtivos e Trump foi eleito porque falou para essas pessoas que temiam essas perdas, chamou atenção.

Para amenizar essa mudança, Yang propões dar a cada adulto americano um "dividendo de liberdade" de 1.000 dólares mensais.

Idade: 45 anos

Apoio nas pesquisas em Iowa: 3%

Espreitando nas sombras está o multimilionário empresário Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e último a entrar na corrida, em novembro.

Bloomberg decidiu entrar na campanha nos primeiros estados a votar, como Iowa, para focar seus esforços -incluindo a assombrosa soma de 225 milhões de dólares em propaganda de campanha- nos numerosos estados que votam na chamada "SuperTerça", em 3 de março.

Idade: 77 anos

Apoio nas pesquisas Iowa: 1%