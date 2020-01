Julgamento de Trump se encaminha para absolvição

É muito provável que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja absolvido na noite desta sexta-feira (31) de seu julgamento político se o Senado rejeitar a possibilidade de convocar testemunhas, abrindo caminho para a votação do veredicto do processo.

Os 100 membros da Câmara Alta se reuniram ao meio-dia para ouvir os argumentos da acusação e da defesa sobre a convocação de outras testemunhas e admitir novas provas neste processo de impeachment.

"Os fatos virão à tona, mas a pergunta que você tem diante de você hoje é se eles serão divulgados a tempo de formar uma opinião clara sobre a culpa ou inocência do presidente", disse o senador ao promotor-chefe do caso, o democrata. Adam Schiff, em um esforço final para reunir os 51 votos necessários.

O bancada democrata tem 47 integrantes e tenta há dias convencer quatro republicanos em dúvida. Dois deles acabam de anunciar sua intenção de votar "contra", o que implica que o Senado rejeitará a moção em uma votação marcada para o final desta sexta-feira.

Após essa votação, os senadores devem se pronunciar sobre as duas acusações contra Trump: abuso de poder e dificultar o bom funcionamento do Congresso. A Constituição dos Estados Unidos estabelece que é necessária uma maioria de dois terços (67 votos) para destituir o presidente.

Com toda a probabilidade, Trump, o terceiro presidente na história do país que enfrenta um processo de impeachment, será absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso que a Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas, o acusou.

A única questão agora é saber quando Trump pode fechar esse episódio que divide a classe política e os cidadãos.

O bilionário, que lançou sua campanha à reeleição, tem pressa para se livrar do julgamento. Segundo seus parentes, ele espera ser absolvido antes de fazer seu discurso tradicional sobre o estado da União, na terça-feira à noite antes do Congresso.

Talvez ele espere o julgamento terminar antes de domingo, quando planeja dar uma entrevista ao canal conservador Fox News antes do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, um evento que normalmente reúne cerca de 100 milhões de espectadores e durante o qual será feito o anúncio da campanha presidencial.

A menos de 300 dias das eleições presidenciais de novembro, os democratas tentam obter novas informações comprometedoras do presidente republicanos.

- Uma votação importante sobre as testemunhas -

A aposta democrata parece complicada. Quatro senadores republicanos mostraram nos últimos dias, após declarações do ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, seu interesse em vê-lo testemunhar na Câmara Alta.

A senadora republicana moderada Lisa Murkowski disse na segunda-feira que estava "curiosa" em ouvir Bolton. No entanto, nesta sexta-feira, ela anunciou que não apoiaria a convocação de testemunhas e criticou "a natureza partidária" dos debates que fazem com que "não haja julgamento justo".

"Não acho que continuar mude alguma coisa", acrescentou.

Seu companherio de partido, o senador Lamar Alexander, disse na noite de quinta-feira que finalmente votaria contra a convocação de testemunhas.

"Não precisamos de provas adicionais" para provar as acusações, disse ele em comunicado.

"Foi inapropriado o presidente pedir a um líder estrangeiro que investigasse seu rival político e reter a ajuda dos EUA para levá-lo a investigar", acrescentou Alexander. "Mas a Constituição não dá ao Senado o poder de destituir o presidente e vetá-lo simplesmente por ações que não são apropriadas".

A republicana moderada Susan Collins decidiu, no entanto, votar a favor da convocação de testemunhas, e seus colegas Mitt Romney e Lisa Murkowski poderiam fazer o mesmo.

Caso siga as previsões, a votação terminaria com 49 votos a favor e 51 contra, permitindo assim que os 100 senadores votem imediatamente o veredito, talvez ainda na noite desta sexta ou no sábado.

Para o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, um processo sem testemunhas não tem sentido.

"Se meus colegas republicanos se recusarem a considerar testemunhas e documentos, uma absolvição seria insignificante porque seria o resultado de uma farsa de julgamento", disse Schumer a repórteres nesta sexta-feira.

- Clima severo -

Aproveitando a maioria na Câmara dos Deputados, os democratas acusaram Trump em 18 de dezembro, iniciando seu processo de impeachment.

A investigação foi realizada em um clima severo e resultou em trocas muito tensas entre os representantes democratas e republicanos.

A estrutura do julgamento no Senado, muito mais rigorosa e formal, baixou o tom das discussões sem impedir o surgimento de dois discursos conflitantes.

Os democratas acusam Trump de abuso de poder e obstrução do Congresso por pedir à Ucrânia que investigue Joe Biden, seu possível rival nas eleições presidenciais de novembro, e até mesmo congelar uma ajuda militar a Kiev para obter apoio.

Após o escândalo vir à tona por uma denúncia anônima, o presidente fez o possível para bloquear a investigação do Congresso, o que, segundo a acusação, violaria a Constituição.